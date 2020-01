A Universidade da Madeira apresenta na próxima semana, a 27 de Janeiro, às 16 horas, o seu Laboratório de Marketing Digital. Um espaço que conta com o apoio do Banco Santander, através do Convénio UMa/ Santander, e tem como objetivo principal o desenvolvimento de estratégias de marketing com vista à promoção da oferta formativa e, numa fase posterior, da investigação realizada na UMa, através de meios digitais.

A apresentação decorre na reitoria da UMa, ao Colégio dos Jesuítas, e contará com a presença do Reitor da UMa, Professor Doutor José Carmo; do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho; da Vice-Reitora da UMa, Elsa Fernandes, e do Diretor Rede Açores e Madeira Banco Santander, Vítor Calado.