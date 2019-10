Universidade da Madeira acolhe curso de Formação para Projectistas e Peritos Qualificados

A Universidade da Madeira acolhe, a partir de 7 de Novembro, o Curso de Formação para Projectistas e Peritos Qualificados PQ-I – REH e RECS (PESsC), uma iniciativa da Faculdade de Ciências Exactas e da Engenharia da Universidade da Madeira, com o apoio da Entidade Formadora Cecilacet – Engenharia, Unipessoal, Lda.

A formação decorrerá durante seis dias, de 7 a 9 e de 14 a 16 de Novembro, e destina-se aos estudantes, recém-formados e técnicos com formação superior (inclui Engenheiros técnicos) em Engenharia (Civil, Mecânica, Energias e Sistemas de Potência e Eletrotécnica) ou Arquitetura, com interesse nesta área específica.

O curso será conduzido por Romeu Vicente, António Figueiredo e Rui Oliveira, da Universidade de Aveiro e membros da Associação Casa Passiva.

O objetivo é desenvolver competências na execução de projectos e na preparação para a actividade de Peritos PQ-I, na vertente da aplicação do regulamento dos edifícios de habitação e Pequenos Edifícios de Comércio e Serviços (PES) com sistemas de climatização igual ou inferior a 25kW potência. O curso pretende também transmitir os conhecimentos necessários sobre a estrutura do Decreto-Lei 118/2013, no âmbito dos edifícios de habitação e pequenos edifícios de serviços e comércio e de aplicação do SCE – Sistema de Certificação Energética, e facultar aos formandos uma familiarização com os principais conceitos associados ao comportamento térmico dos edifícios e dos sistemas técnicos, bem como as energias renováveis.

Pretende ainda dar a conhecer de forma detalhada o cálculo do balanço térmico. Os conhecimentos adquiridos serão consolidados com um caso de estudo prático (edifício de habitação).

A participação na formação é garantida mediante inscrição até dia 30 de Outubro, através do endereço http://cda.uma.pt. O número de formandos não deve ser inferior a 12 nem superior a 30.

Após a conclusão da formação, os participantes podem realizar os exames para acesso à actividade de PQ-I, que irão decorrer nos dias 23 e 30 de Novembro, das 9h30 às 13h e das 15h às 18h30, no Campus da Penteada, com o apoio da Entidade gestora do SCE na RAM (AREAM - Agência Regional da Energia e Ambiente).