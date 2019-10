Unanimidade em Santa Cruz na reunião de Câmara sem o presidente Filipe Sousa

Todas as propostas apresentadas esta manhã pelo executivo do JPP na reunião de Câmara de Santa Cruz foram aprovadas por unanimidade. O consenso contou o voto favorável do vereador da oposição PSD nas 11 votações, numa sessão que não contou com a presença do presidente da autarquia, Filipe Sousa.

A atribuição de apoios e declarações de caducidade dominaram a ordem de trabalhos desta primeira reunião ordinária de Outubro, realizada esta quinta-feira no edifício sede da Câmara Municipal.

Destaque para a aprovação do pedido de apoio extraordinário à Banda Municipal de Santa Cruz e de apoios pontuais dirigidos às Juntas de Freguesia do Caniço e de Santo António da Serra, e um outro destinado a adaptar uma instalação sanitária para mobilidade reduzida.

O mesmo em relação a duas propostas de ajuda financeira. Uma para adquirir e montar um novo motor em cadeira de rodas eléctrica, outra relativa à 2ª fase de atribuição de apoio financeiro no âmbito do apoio à realização de pequenas cirurgias.