UMa organiza mesa redonda sobre ‘Slow and E-Tourism’

No próximo dia 30 de Maio, a Universidade da Madeira (UMa) promove uma mesa redonda para debater o tema ‘Madeira a um passo do Slow Tourism’.

O encontro centrar-se-á nos conceitos de ‘Slow-Tourism’ e ‘E-Tourism’ e, em particular, como é que as empresas regionais se adaptam aos mesmos. Serão também apresentados os estudos mais recentes nestas duas áreas.

A abertura será presidida pelo pró-reitor e presidente da Escola Superior de Tecnologias e Gestão da UMa, João Prudente, e está marcada para as 17 horas, no Auditório da Reitoria, ao Colégio dos Jesuítas.

Após a abertura, terá início a mesa redonda composta por oradores convidados de renome nacional e internacional, entre os quais: Eduardo Fermé, especialista em Robótica e Inteligência Artificial e Docente da UMa; Josep Francesc Valls Giménez, Professor Catedrático e coordenador do Projecto Turismo e STET; Pedro Costa, CEO da Quinta-furão e Roland Bachmaier, CEO do Galo Resort Hotel.

Pelas 18 horas, será exibido o estudo de caso ‘The New Scenario of the Commercialization of Contemporary Tourism’ e, às 18h30, haverá lugar à apresentação dos novos cursos e-learning, lançados na plataforma do projecto ‘STET – Slow Tourism & E-Tourism: prepare to change for the close future’, do qual a UMa é parceira.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas aqui. Aos participantes será atribuído um certificado de presença bem como a oportunidade de fazer os cursos online em Slow Tourism e E-Tourism.