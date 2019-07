Uma causa que já deu frutos nos Socorridos

A manchete desta edição do DIÁRIO de segunda-feira, 29 de Julho de 2019, dá conta de uma das nossas ‘causas’ já com algum resultado. Socorridos alvo de inquérito e estudo. “Governo avança com um inquérito à intervenção na ribeira e lança em breve um concurso para o estudo da bacia hidrográfica”, resumimos e acrescentamos: “O levantamento será feito desde a cabeceira, no Pico Ruivo, até Câmara de Lobos e pretende identificar constrangimentos e situações de risco iminente.” A ler com atenção nas páginas 2 e 3.

Com grande destaque fotográfico, o evento político que marcou o domingo. ‘Velho’ PPD contra a ‘Geringonça’. A reportagem e o principal das intervenções da Festa do Chão da Lagoa que “foi pautada por discursos duros contra a esquerda e o Governo de Costa e não faltaram as referências de outros tempos” e, ainda, uma certeza: “Albuquerque lidera as duas listas de candidatos aos próximos actos eleitorais”. para ler nas páginas 6 e 7.

Nas outras notícias em destaque nesta edição apontamos três: 9 grupos no Festival de Folclore da Ponta do Sol, uma vez que “evento realiza-se a 24 de Agosto e será dedicado ao tema dos transportes”, na página 29; Há propostas de negócio para o Seminário da Encarnação, na continuação da entrevista ao Bispo do Funchal, nas páginas 24 e 25 e, por fim, Joaquim Sousa processa o Sindicato dos Professores, estando “em causa a recusa de apoio jurídico no processo instaurado pela Secretaria de Educação”, na página 9.

