Um contributo para a ilha idílica atrasada a vários níveis

Carlos Vares partilha uma preocupação ambiental e deixa uma dica à Câmara do Funchal:

“Chove cada vez menos na Madeira. Este foi mais um ano de Inverno seco, haverá problemas cada vez maiores nos lençóis freáticos e consequentemente no abastecimento de água. As autoridades, Governo Regional e CMF mandam poupar água. Em tempos houve uma campanha para as pessoas não varrerem com a mangueira pelo débito de água, no entanto, quem anda à noite pelo Funchal sabe que essa é a prática da CMF, de camião cisterna e mangueira. A solução é ineficiente e nada ambiental. A força da água varre mas não se recolhe o lixo que se deposita nas caleiras e colectores de pluviais. Para além disso, nesta altura, com a floração dos Jacarandás há libertação de uma goma que se fixa ao chão e que só a água não resolve. A CMF deve abandonar este procedimento e comprar mini-veículos de limpeza que aspiram, lavam, escovam e reutilizam várias vezes a mesma água com eficiência e em muito menor quantidade. A água poupada seria usada pelos mesmos camiões cisterna e de mangueira para regar os jardins, cada vez menos ... por secura. Um contributo para a ilha idílica que se vende mas que o turista repara estar atrasada a vários níveis”