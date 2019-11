Tudo a postos para a XIII Conferência Anual de Turismo no Centro de Congressos da Madeira

Decorre ao longo do dia de hoje a XIII Conferência Anual de Turismo (CAT), evento que visa debates temáticas do sector mais importante da economia da Madeira, numa organização da Delegação Regional da Ordem dos Economistas.

Com tema central os ‘Mercados Emissores’, a CAT deverá contar com mais de 800 participantes que, ao longo do dia no Centro de Congressos - Casino da Madeira, no Funchal, vão ouvir falar, especialmente em três painéis, os intervenientes sobre Novos Mercados, Acções de Promoção e Posicionamento do Destino Madeira.

A sessão de abertura está marcada para as 9h15 com intervenções do presidente da Delegação Regional da OE, Paulo Pereira, e do vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado.

Ontem chegaram a maioria dos conferencistas, com a curiosidade do representante da Vinci Ana Airports só ter chegado depois da uma da manhã desta sexta-feira por dificuldades na operação no Aeroporto da Madeira. Francisco Pita, director comercial da dona das infra-estruturas aeroportuárias nacionais será keynote speaker da CAT.

Também a representante do Turismo de Canárias enfrentou dificuldades para chegar à Madeira a tempo do evento. Maria Méndez Castro será oradora no segundo painel da manhã.