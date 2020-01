TSF estreia amanhã ‘Mulheres com Palavra’

Cátia Pestana, Elisa Seixas e Luísa Paolinelli estreiam amanhã um programa na TSF, o “Mulheres com Palavra”, que passa a ser a partilhado aos sábados depois das 10h da manhã, com reposição aos domingos depois das 13h.

À D7 desta semana as autoras revelaram que principal objectivo do programa é dar voz ao que as mulheres pensam sobre a actualidade. “Não é muito comum, pelo menos no universo radiofónico madeirense, haver um programa realizado por mulheres e sobre o que as mulheres pensam sobre tudo... excepto purpurinas e cosméticos. Portanto, os nossos objectivos passam por, por um lado comentar a actualidade regional, nacional e internacional, por outro dar a conhecer aos e às ouvintes o percurso de Mulheres que fazem na Madeira a sua vida e o seu trabalho que convidaremos para conversar connosco”, revelam.

Durante os 45 minutos de duração do programa, para além de uma conversa com uma convidada que “falará sobre si, as suas ideias e projectos”, o programa contará com algumas rubricas.

- “Mulheres na Periferia” é um espaço que aborda Mulheres esquecidas. Mulheres que têm ou tiveram um papel relevante na Madeira e no Mundo mas sobre quem habitualmente não se fala.

- “Mulheres na Boca do Mundo” é um espaço sobre a ou as Mulheres que estão na ordem do dia, com cada uma das intervenientes lança que Mulher, que no seu entender, se destacou na semana anterior.

- “Minuto Violante”. A apadrinhar este trio de Mulheres que se lança na aventura da Rádio temos Violante Saramago Matos que comentará a semana num minuto e que por esse facto é a convidada da primeira edição do programa

“Mulheres ao Desafio” é um desafio lançado à convidada da semana.