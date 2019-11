Troço da Via Rápida vai fechar 16 noites a partir de quinta-feira

Devido a trabalhos de reparação e consolidação das escarpas sobrejacentes ao emboquilhamento sul do túnel Dr. João Abel de Freitas, a cargo da Direcção Regional de Estradas, o trânsito vai estar encerrado na VR1 entre o nó 10 (Santo António) e o nó 11 (Santa Luzia), no sentido Ribeira Brava-Machico a partir de quinta-feira, dia 21 de Novembro até ao dia 6 de Dezembro, todas as noites entre as 21h as 6h do dia seguinte, mantendo-se igualmente encerrado nos dias 24 de novembro e 1 de dezembro (domingos).

Segundo um comunicado da Via Litoral o condicionamento prevê ainda o encerramento dos ramos de entrada no nó 10 (Santo António) e saída do nó 11 (Santa Luzia), ambos no sentido Ribeira Brava-Machico.

Como alternativa a quem circula na VR1 no sentido Ribeira Brava-Funchal, a saída será obrigatoriamente no nó 10 (Santo António), seguindo a sinalização de rota alternativa em direcção ao Tecnopolo, Caminho da Penteada, Estrada Dr. João Abel de Freitas, até à rotunda dos Viveiros, retomando a VR1 no nó 11 (Santa Luzia).

Agradecemos desde já a compreensão dos senhores utentes para os incómodos que este condicionamento venha a causar, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local.