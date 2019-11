Três veleiros na Madeira

Hoje, o Porto do Funchal esteve lotado, não só com navios de cruzeiro, mas também com três veleiros, facto que tem causado muita curiosidade por parte de residentes e visitantes.

Um dos veleiros é o ‘Christian Radich’ que estará na Madeira até às 10 horas de amanhã. Veio de Cadiz, com 20 passageiros e 20 tripulantes. Outro trata-se do ‘Gulden Leeuw’, proveniente de Agadir, que traz a bordo 77 tripulantes.O veleiro vai ficar na Madeira até às 10 horas de amanhã, prosseguindo viagem para Dakar. A bordo viajam 77 tripulantes, muitos deles estudantes/cadetes em formação que têm encontro marcado com as suas famílias, na Madeira. Segundo a APRAM, este veleiro foi construído em 1937 para o Ministério da Agricultura e Pescas da Dinamarca. No primeiro ano foi muito usado na pesquisa biológica marinha.

Finalmente, por cá está também o ‘Wind Star’, que chegou na sexta-feira, proveniente de Portimão e parte na próxima sexta-feira, dia 22, pelas 7 horas.

Para hoje, pelas 19h30, está ainda prevista a chegada de mais um veleiro, o ‘Alexander Von Humbolt II’, proveniente de Las Palmas, e que vai ficar pela Madeira até à próxima terça-feira, 19 de Novembro.

De acordo com a APRAM, hoje em porto estiveram o ‘Columbus’ e o ‘Seven Seas Explorer’ que chegaram hoje, juntamente com o ‘Mein Schiff Herz’ e o ‘Ocean Majestic’ que pernoitaram na Madeira.

No total, estão a ser movimentados 4324 passageiros e 2206 tripulantes.

O ‘Columbus’ foi o último a chegar. Veio de Lisboa, com 1338 passageiros e 622 tripulantes. Partiu às 17 horas, com destino a Las Palmas.

O ‘Seven Seas Explorer’ veio de Tanger, com 708 passageiros e 556 tripulantes. Também saiu às 17 horas, rumo à ilha de La Palma.

Para o mesmo destino, às 18 horas, irá o ‘Ocean Majesty’ que chegou ontem de Tenerife, com 472 passageiros e 239 tripulantes.

O primeiro a sair foi o ‘Mein Schiff Herz’ que ontem chegou de Tenerife, com 1806 passageiros e 789 tripulantes. Partiu às 14 horas, com destino à ilha de Lanzarote.

Amanhã, estarão na Madeira o ‘Aida Nova’ e o ‘Marella Explorer’.