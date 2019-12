Trem de avião da TAP avaria após aterragem na Madeira

Um avião da TAP com problema no trem de aterragem continua imobilizado no Aeroporto da Madeira.

O avião com a matrícula CS-TNQ e baptizado de ‘José Régio’ fez ontem o voo entre Lisboa e Funchal às 15h35, tendo aterrado na Madeira às 17h27. Devia partir às 18h05 mas o voo TP1686 com destino a Lisboa viria a ser cancelado.

O ‘José Régio’ foi primeiro dos seis Airbus A320 que TAP adquiriu em 2009. Entrou para a frota em Fevereiro desse ano, tem capacidade até 180 passageiros e em Setembro deste ano já esteve envolvido num outro episódio mediático.

Isto porque seis minutos depois de ter descolado do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com destino a Dakar, no Senegal, foi detectada uma anomalia no ar condicionado, com a libertação de fumo dentro do habitáculo do avião, o que levou ao regresso imediato do Airbus A320 à pista do aeroporto.

A TAP já garantiu ao DIÁRIO que a questão técnica está a ser reparada e que entretanto aumentou a capacidade dos restantes voos de e para o Funchal.