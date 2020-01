Tratamento de resíduos na Estação da Meia Serra caiu em 2018

Os dados recolhidos pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) para o ano de 2018 indicam que Em 2018, na Madeira, a água distribuída através da rede pública rondou os 26,0 milhões de metros cúbicos, -2,2% que em 2017. 55,9% da água distribuída destinou-se ao sector doméstico, percentagem superior à de 2017 (54,9%), divulgou esta sexta-feira a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

A produção global de resíduos em 2018, na RAM, rondou as 222,9 mil toneladas, valor superior em 36,7 mil toneladas comparativamente ao ano anterior Este acréscimo de 19,7% é explicado pelo aumento verificado na deposição de inertes, que passou de 25,2 para 62,5 mil toneladas entre 2017 e 2018. Excluindo esta componente - que ao longo dos anos tem apresentado flutuações apreciáveis - a variação anual da produção global de resíduos seria de -0,3% (-0,5 mil toneladas).

A principal componente da produção global diz respeito aos resíduos que são tratados na Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra (130,8 mil toneladas), os quais registaram um decréscimo de 1,5% relativamente a 2017. Os resíduos destinados a reciclagem/valorização fora da RAM rondaram as 28,1 mil toneladas, o que representou um aumento de 8,5% relativamente ao ano de 2017.

Por sua vez, a despesa consolidada da Administração Regional da RAM em gestão e protecção do ambiente no ano em análise rondou os 13,9 milhões de euros, sendo que daquele total 48,8% foi canalizado para o domínio “Biodiversidade e paisagens” (30,5% em 2017).

Em 2018, as 10 corporações de bombeiros existentes na Região contavam com 717 efectivos (mais 31 que em 2017), que prestaram cerca de 40,7 mil serviços (-6,0% que em 2017), na sua larga maioria (64,7%) relacionados com a área da saúde/pré-hospitalar. No ano em análise, esclarece ainda a DREM, os gastos das corporações de bombeiros rondaram os 10,5 milhões de euros, +4,1% que em 2017, sendo que daquele total 82,2% dizem respeito a gastos com pessoal (77,5% em 2017).

Em 2018, a quantidade de precipitação foi superior à do ano precedente, quer no Funchal (550,9 mm em 2018 contra 377,0 mm em 2017), quer no Porto Santo (459,5 mm em 2018 contra 366,9 mm em 2017). No que diz respeito às temperaturas, no Funchal, a média das temperaturas máximas em 2018 foi de 22,8ºC (23,4ºC em 2017), enquanto no caso das mínimas, a média foi de 17,2ºC (17,8ºC em 2017).

Para o ano em referência, os dados sobre a qualidade do ar mostram que 95,5% das observações para a aglomeração do Funchal tiveram um resultado de “Muito Bom” ou “Bom”. Apenas 2,0% das observações apresentaram uma avaliação qualitativa negativa de “Fraco” ou “Mau”.

Em 2018 contabilizaram-se 17 praias com bandeira azul na RAM, o valor mais elevado desde o início da série disponível no INE (2010), sendo que em relação à qualidades das águas balneares, das 54 praias analisadas, 48 tiveram a classificação de excelente ou boa.

De assinalar, por fim, em 2018 a ocorrência de 63 incêndios florestais, que consumiram uma área de 179 hectares (dos quais 89 hectares de povoamentos florestais). Comparativamente a 2017 houve menos 31 incêndios e a área total afectada teve uma diminuição muito significativa (-88,6%).