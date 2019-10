Trânsito condicionado amanhã ao final da tarde na Estrada Monumental

O trânsito estará condicionado amanhã na Estrada Monumental devido à realização da iniciativa ‘Correr Pela Acreditar – Corrida Colorida’ a partir das 19h30 e até ao término desta prova solidária com início no junto ao Pestana Casino Park.

O percurso começa junto ao referido hotel, passa pela Avenida do Infante, continua pela Estrada Monumental, passa pelo Hotel Baía Azul. Desce a Rua Quinta Calaça em direcção à Promenade do Lido, com meta junto ao Cais do Carvão. A autarquia agradece a compreensão face aos constrangimentos na circulação automóvel que são de esperar.