Tranquada Gomes recebe Chefe do Estado-Maior da Força Aérea

O presidente da Assembleia Legislativa recebeu em audiência, esta quarta-feira (22 de Maio), o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Joaquim Manuel Nunes Borrego, que se fez acompanhar pelo Comandante da Estação n.º 4, Tenente-Coronel António Matos.

Tranquada Gomes agradeceu “todo o contributo que a Força Aérea Portuguesa tem dado à Região Autónoma da Madeira, não só na área da defesa como também na do socorro, busca e salvamento, com particular enfoque no transporte de doentes e acidentados do Porto Santo para Madeira”.

Destacou igualmente “o bom relacionamento institucional entre as Forças Armadas e os órgãos de governo próprio da Região, desejando ao Senhor General as maiores felicidades no desempenho de tão relevante cargo”.