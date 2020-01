O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, congratulou esta sexta-feira, 24 de Janeiro, as entidades organizadoras da Mostra da Poncha e do Mel, que decorre na freguesia da Serra de Água, Ribeira Brava, reconhecendo, na sexta edição do certame, uma forma, não só de promover a bebida e os produtos regionais necessários à sua confecção - caso do mel -, como também de dinamizar a economia local.

Para além da mostra da Poncha que decorre no centro da freguesia com 16 stands, o evento contempl ainda uma palestra dirigida a agricultores e apicultores, com enfoque em temas como ‘Rum da Madeira – conhecer para valorizar’ e ‘Indicações para a instalação de um apiário’.

Recorde-se que a VI edição da Mostra da Poncha e do Mel é uma organização da Casa do Povo da Serra de Água, com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, do município da Ribeira Brava e Junta de Freguesia da Serra de Água, bem como do tecido empresarial local.