Trabalhos nas redes de água na Rua da Casa Branca motivam alterações na circulação rodoviária

Através de uma nota de imprensa, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que próxima segunda-feira, dia 8 de Julho, irão começar a decorrer trabalhos de substituição de redes de água na Rua da Casa Branca, motivando algumas alterações na circulação rodoviária por um prazo previsto de seis meses.

A circulação rodoviária nos arruamentos envolventes será alterada temporariamente de forma a minimizar os constrangimentos rodoviários previstos, pelo que os condutores deverão ter em atenção as seguintes alterações:

FASE 1 – Interrupção na Rua da Casa Branca, entre a Ladeira da Casa Branca e a rotunda da Rua Dr. Pita – Será condicionada a circulação no sentido oeste-este da Rua João Paulo II, entre a Rua Fundação Zino e a Rua da Casa Branca, com excepção ao acesso a moradores, hotel e obra. As viaturas que circulam no sentido oeste-este da Rua João Paulo II serão encaminhadas para a Rua Fundação Zino.

FASE 2 – Interrupção na Rua da Casa Branca, entre a Rua João Paulo II e a Ladeira da Casa Branca – Será mantido o condicionamento na Rua João Paulo II, encaminhando as viaturas que seguem no sentido oeste-este para a Rua Fundação Zino, com excepção ao acesso a moradores, hotel e obra. De forma a manter o acesso ao hotel e residências, a circulação na Azinhaga da Casa Branca será realizada nos dois sentidos.

A circulação no troço da Rua da Casa Branca, entre a rotunda da Rua Dr. Pita e a Ladeira da Casa, sentido este-oeste, manter-se-á proibida, com a excepção do acesso às residências.

FASE 3 – Interrupção no entroncamento da Rua da Casa Branca com a Rua João Paulo II – Será mantido o condicionamento na Rua João Paulo II, encaminhando as viaturas que seguem no sentido oeste-este para a Rua Fundação Zino, com excepção ao acesso a moradores, hotel e obra. O acesso à Azinhaga da Casa Branca é retomado a partir da Ladeira da Casa Branca e da rotunda Dr. Pita. O troço da Rua da Casa Branca entre a Rua do Dr. Carlos Varela e a Travessa do Valente funcionará apenas no sentido este-oeste.

O prazo estimado para retomar a normal circulação na Rua João Paulo II, Azinhaga da Casa Branca, Ladeira da Casa Branca e Rua da Casa Branca, entre a Rua João Paulo II e a rotunda da Rua Dr. Pita é de 2 meses, prevendo-se a normalização do trânsito nestes arruamento, antes do início do ano lectivo 2019-2020.

FASE 4 – Interrupção na Rua da Casa Branca, entre o entroncamento com a Rua João Paulo II (não incluindo o entroncamento) e a Travessa do Valente – Mantém-se o funcionamento apenas no sentido este-oeste no troço da Rua da Casa Branca entre a Rua do Dr. Carlos Varela e a Travessa do Valente.

FASE 5 – Interrupção na Rua da Casa Branca, entre a Rua do Dr. Carlos Varela e a Travessa do Valente – A circulação na Travessa do Valente será realizada nos dois sentidos. A circulação na Rua da Casa Branca entre a Travessa do Valente e a Rua João Paulo II será realizada nos dois sentidos. Durante esta fase, fica proibido todo o estacionamento existente nos arruamentos afectados.

FASE 6 – Interrupção na Rua da Casa Branca entre a Rua do Dr. Carlos Varela e a Rua Velha da Ajuda – A circulação rodoviária na Rua Fundação Zino será realizada nos dois sentidos. A circulação rodoviária na Rua da Casa Branca entre a Rua do Dr. Carlos Varela e a Travessa do Valente será realizada nos dois sentidos. Durante esta fase, fica proibido todo o estacionamento existente nos arruamentos afectados.

Outras informações:

Devido aos constrangimentos previstos na Rua da Casa Branca e Rua João Paulo II, deverão os senhores condutores evitar circular nestes arruamentos, utilizando como percursos alternativos a Rua Dr. Pita, Estrada Monumental e Via Rápida 1.

Durante a Fase 1 e Fase 2, a circulação de viaturas pesadas (+7,5 toneladas) será interdita na Rua João Paulo II, entre a Rua Velha da Ajuda e a Rua da Casa Branca, com excepção das viaturas de transportes públicos. As viaturas pesadas que circulam no sentido ascendente da Rua do Bairro da Ajuda, ao chegar à Rua João Paulo II, serão obrigadas a virar à esquerda em direcção à Rua Velha da Ajuda.

Durante a Fase 5 e Fase 6, as operações de cargas e descargas serão realizadas nos troços que se encontram em circulação em dois sentidos, por períodos máximos de 30 minutos.

Durante todas as fases é estritamente proibido estacionar na via pública nos troços onde a circulação rodoviária mantêm-se inalterada.

Mais se informa que devido à circulação de viaturas de transporte público, é estritamente proibido estacionar e parar nas extremidades da Rua Fundação Zino.

Durante todas as fases, será garantido o acesso às moradias.

A circulação rodoviária descrita nas diferentes fases está sujeita a alterações ao esquema de circulação temporária, consoante o acompanhamento das obras.

A Câmara Municipal do Funchal solicita a todos a melhor compreensão e habitual colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente no local.