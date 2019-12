Trabalhadores do sector da saúde fazem greve esta sexta-feira

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap) convocou uma greve dos trabalhadores do sector da saúde para esta sexta-feira, 20 de Dezembro, entre as 00 horas e as 24 horas, como forma de luta e de protesto. Esta paralisação estende-se também à Madeira.

De acordo com o pré-aviso de greve, os motivos da greve estão relacionados com:

- A progressão nas carreiras para todos os trabalhadores;

- A dignificação das carreiras da área da saúde;

- O reforço de recursos humanos nos quadros de pessoal dos hospitais EPE e demais serviços tutelados pelo Ministério da Saúde;

- O pagamento das horas de trabalho extraordinário vencidas e não liquidadas;

- A inclusão de todos os trabalhadores na ADSE;

- O cumprimento do acordo colectivo de trabalho para os trabalhadores com contrato individual de trabalho, de forma a conferir-lhes um regime de carreira, em condições de igualdade face aos colegas em regime de contrato de trabalho em funções públicas;

- A contagem do tempo de serviço;

- A adopção do vínculo único;

- A defesa do Serviço Nacional de Saúde

Nos termos da lei, o SINTAP e os trabalhadores vão assegurar a prestação dos serviços necessários à segurança e manutenção do equipamento e instalações, e dos serviços mínimos indispensáveis para acorrer à satisfação das necessidades sociais impreteríveis.