Toneladas de lixo na costa da Madeira e a história de sobrevivência de sete pescadores em foco no DIÁRIO

Sob forma de alerta, explicamos que as ‘ilhas’ de lixo, maioritariamente de plástico, já não existem apenas no Pacífico. Aqui, mesmo a Norte da Ponta de São Lourenço, tem vindo parar uma quantidade enorme de detritos. Só em 2019 já foram retiradas sete toneladas de lixo do mar e do litoral, com o ‘Projecto Life Lobo Marinho’ a estar muito atento às grutas e praias da Região.

Este fim-de-semana fica também marcado pelo alívio, depois de sete pescadores, que estavam à deriva desde quarta-feira, terem sido avistados pela Força Aérea e salvos pela Marinha ao fim de três dias desaparecidos no mar da Madeira. Estavam numa balsa que tinha diversas falhas e contam como o atuneiro se afundou. Uma história de luta pelas sete vidas que conheceu ontem um final feliz.

Entretanto, na educação, saiba nesta edição que 1.369 professores a ensinar na Região têm mais de 55 anos. Já acima dos 60 anos há 562 docentes distribuídos pela rede de escolas públicas de educação.

‘Bruxelas distingue boas práticas europeias da CMF’. A chamada de primeira capa explica que a Comissão Europeia elogiou as passadeiras ‘inteligentes’ e o projecto ‘Kiss & Ride’, isto ao mesmo tempo que o Observatório desta semana apresenta ideias para modernizar o Funchal.

‘Fim-de-semana cheio de agenda política’ é outro dos assuntos em evidência nesta edição de 48 páginas.

