Tome nota dos destaques da agenda desta terça-feira, dia 28 de Janeiro

Às 09 horas, realiza-se a reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Pelas 11 horas, acontece uma conferência de imprensa, promovida pela Câmara Municipal do Funchal, com vista à apresentação da 3.ª temporada Música nos Museus. A iniciativa decorre no Museu A Cidade do Açúcar.`

A Secretaria do Mar e Pescas reúne-se com os industriais da pesca - Ilha Peixe, JNA, Friatum, e Cooopesca. O director regional de Pescas, Rui Fernandes, acompanha o secretário regional. A reunião decorre na Direcção Regional de Pescas, em Câmara de Lobos, na Praça da Autonomia, Edifício Sociedade Metropolitana. Teófilo Cunha presta declarações à comunicação social às 11h30.

A sala de sessões da Escola Secundária de Francisco Franco acolhe, entre as 13h30 e as 15 horas, uma Conferência-debate: Violência Doméstica.

As instalações da ACIF recebem, pelas 14 horas, um evento sobre Transformação Digital - ‘Building Portugal Together’, que decorre até ao dia 30 de Janeiro.