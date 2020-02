Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 4 de Fevereiro

Às 09 horas, realiza-se a sessão plenária da Assembleia Legislativa da Madeira.

A Escola Secundária Jaime Moniz recebe, pelas 09h30, a sessão de abertura do seminário ‘Melhorar a Educação Inclusiva’. A iniciativa contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

Às 11 horas, a CDU aborda a gravidade dos problemas habitacionais na Madeira, no Estreito de Câmara de Lobos. O porta-voz da iniciativa será Edgar Silva.

Realiza-se, pelas 11 horas, a tomada de posse da Mesa da Secção de Fotografia da ACIF-CCIM.

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) SPM entrega, pelas 12 horas, uma petição na Assembleia Legislativa da Madeira.

Pelas 15h30, acontece a abertura oficial do evento ‘aCORDE’ - comemoração do Dia Regional dos Cordofones Madeirenses, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Às 17 horas, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura um novo centro de dia, no Estreito de Câmara de Lobos.

A Secretaria Regional de Saúde e de Protecção Civil realiza, pelas 18 horas, na Sala do Senado, Campus Penteada, na Universidade da Madeira, uma conferência na área da saúde com o título ‘Descobrimentos’, da responsabilidade de José Velosa.