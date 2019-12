Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 17 de Dezembro

Às 10h30, o representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto recebe para apresentação de cumprimentos de Boas Festas o delegado na RAM da Autoridade Nacional das Comunicações, Nelson Melim, no Palácio de São Lourenço.

Pelas 15 horas, realiza-se o lançamento regional da campanha ‘Dê Troco a Quem Precisa’, na Farmácia Cristo Rei. O presidente da Câmara Municipal do Caniço, Filipe Sousa, estará presente.

Às 15 horas, o Conservatório – Escola das Artes da Madeira recebe uma masterclass de canto com a soprano Chiara Isotton.

Às 16 horas, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside no auditório da Secretaria Regional da Agricultura, no edifício Golden Gate, à cerimónia de entrega de pagamentos a candidaturas apresentadas no âmbito do PRODERAM.

Às 18 horas, Albuquerque marca presença na inauguração do presépio do Galeão, junto ao centro de saúde de São Roque.

O Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova irá inaugurar, pela 18 horas, no Centro Cívico de Santa Maria Maior, a 1.ª fase da sinalética, catalogação e contextualização do Núcleo Museológico de ‘Arte Popular’. Depois, no auditório daquele centro, acontece o lançamento do Caderno N.º 6, da Colecção ‘O Trilho’ do núcleo museológico, intitulado ‘O Folclore da Madeira’, da autoria de Eduardo Antonino Pestana, Compilação, Introdução, Epílogo e Glossário de Danilo José Fernandes, edição do Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova.

Pelas 18h30, acontece a apresentação do livro ‘Madeira Vista do Céu - From the Sky’, de Gregório Cunha, pelo vice-reitor da UMa, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.