Tome nota da agenda desta terça-feira, 11 de Fevereiro

- O Vice-Presidente José Prada, em representação do Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, estará presente, pelas 9 horas, no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira - Colégio dos Jesuítas, Funchal, na Conferência ‘Orçamento de Estado 2020’, uma iniciativa organizada pela MPE - Madeira Parques Empresariais, em parceria com a Grant Thornton e a Abreu Advogados.

- Célia Pessegueiro, presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, reúne-se com Pedro Calado, Vice-presidência do Governo Regional. O encontro está marcado para as 10 horas, no Edifício do Governo, na Avenida Zarco e servirá para apresentar propostas de contratos-programa a realizar entre as duas entidades.

- O Secretario Regional da Economia, Rui Barreto, preside às 12h30, ao encerramento da conferência sobre o Orçamento de Estado de 2020, organizada pela Madeira Parques Empresarias, Sociedade Gestora, S.A. (MPE) em parceria com a Grant Thornton e a Abreu Advogados. Na conferência realizada no Colégio dos Jesuítas, serão abordados também outros temas como, o Orçamento da Região Autónoma da Madeira de 2020, já aprovado e publicado, o Cenário Macroeconómico actual e o Enquadramento da Política Fiscal para o quadriénio 2020-2023.

- A Secretária Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, inaugura, às 12h30, as zonas de lazer da Fonte do Bispo e Cruzinhas, compostas por um amplo parque de merendas rodeado por uma mancha florestal de Laurissilva. Possui estacionamento público, instalações sanitárias públicas, zona de acampamento e o Posto Florestal da Fonte do Bispo.

- A 7.ª Comissão Especializada Permanente de Administração Pública, Trabalho e Emprego da Assembleia Legislativa, reúne-se às 14 horas no Parlamento regional.

- O deputado do PCP na ALRAM realiza, na Assembleia Legislativa Regional, uma reunião com a delegação regional da Confederação Portuguesa das Micro Pequenas e Médias Empresas- CPPME, para abordar questões relacionadas com o sector dos Táxis. Às 15h45, realizar-se-á, junto à porta de entrada da ALRAM, uma conferência de imprensa para apresentar as conclusões da reunião.

- O projecto Enoturismo.pt e a Sinalética Inteligente é apresentado às 16 horas, pelo Secretário Geral da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), José Arruda, e pelo Director da Inventrip, Augusto Ramos, respetivamente. A apresentação terá lugar no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira na Rua do Visconde de Anadia 44, Funchal.

- O Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, entrega às 17h30, os certificados de diversas acções de formação que tiveram lugar na Escola Agrícola da Madeira. A cerimónia terá lugar no Auditório da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

- O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente, às 18 horas, no Museu Casa da Luz, para o lançamento da obra infantil ‘O Pai Laurindo’, editada pela Fundação Salesianos, com texto de Graça Alves e ilustrações de Sílvia Marta, em memória daquele que deu início à Escola Salesiana de Artes e Ofícios – Pe. Laurindo Pestana.

- Às 18h30, será apresentada a Rampa da Ponta do Sol na Câmara Municipal da Ponta do Sol.