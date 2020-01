- O Grupo Parlamentar do Partido Socialista-Madeira promove, às 10 horas, uma visita à Unidade de Internamento de Cuidados Continuados do Centro de Saúde de Santana.

- A Exposição ‘Em Traços Largos’ de Guareta Coromoto estará aberta à população entre as 10h e as 16 horas, na Capela da Boa Viagem, no Funchal. Trata-se de uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, inserida num conjunto de eventos culturais e formativos destinados a toda a população.

- A ACIF realiza às 16 horas, em parceria com a Libargel uma palestra motivacional ‘Do sofá para os grandes palcos mundiais’, no Auditório do Museu da Casa da Luz, no Funchal. O orador será Carlos Sá, praticante de actividades de montanha nas mais diversas vertentes.

- O centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, volta a apostar na iniciativa ‘Encontro com o Cinema’, projectando, às 21h30, o filme RAN - OS SENHORES DA GUERRA”, de Akira Kurosawa.

- Termina esta sexta-feira, 10 de Janeiro, a exposição ‘Árvore, uma linha à diáspora’ da autoria da artista plástica Dina Pimenta, que esteve patente na galeria Marca de Água, na Rua da Carreira, no Funchal.