Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 19 de Dezembro

Às 09h30, realiza-se a sessão de abertura da segunda edição do seminário ‘Nascer...Crescer...e Ser Feliz’, que decorre na reitoria da UMa. O reitor da UMa, José do Carmo, e o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, estarão presentes.

À mesma hora, acontece a Comissão Eventual de Inquérito sobre ‘Extracção de Inertes nas ribeiras e na orla costeira da Madeira’, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

Pelas 10h30, o Juntos pelo Povo (JPP) irá realizar conferência de imprensa, na ALM.

À mesma hora, a Comissão de Utentes do Serviço Regional de Saúde realiza uma concentração pelo direito ao acesso aos cuidados de saúde, junto à Quinta Vigia.

Pelas 11 horas, acontece uma iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD/M, junto ao Palácio de São Lourenço.

À mesma hora, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, apresenta cumprimentos de Natal a José Manuel Rodrigues, presidente da ALM. A iniciativa decorre na ALM.

Pelas 11h45, Albuquerque será recebido pelo representante da República para a RAM, Ireneu Barreto, no Palácio de São Lourenço.

Já, pelas 12h30, Ireneu Barreto recebe o presidente da ALM, José Manuel Rodrigues, também no Palácio de São Lourenço.

Às 13 horas, realiza-se a reunião de Câmara, no Funchal.

Às 15 horas,o representante da República para a RAM, Ireneu Barreto, recebe o director dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) na RAM, Jorge Manuel Pinto.

Já, pelas 16 horas, Ireneu Barreto recebe o presidente da Comissão Administrativa do Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes, Tenente-Coronel Bernardino Laureano.

Às 16h45, serão dadas as conclusões do Conselho de Governo, reunido na Quinta Vigia.

Às 18h30, realiza-se a apresentação do livro ‘Madeira Vista do Céu’, do fotojornalista madeirense Gregório Cunha, no salão nobre da ALM. O secretário regional do Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, estará presente.