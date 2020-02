Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 12 de Fevereiro

- Às 09 horas realiza-se a reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- A ACIF-CCIM, em parceria com o grupo EAD, promove o workshop ‘Como Reduzir Gastos com a Digitalização de Processos de Negócio’, das 9h30 às 12h30, no Hotel Four Views Baía.

- A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, organiza o seminário ‘Relações Interpessoais: entre o Real e o Virtual’, entre as 9h30 e as 17h30, no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira. Esta iniciativa tem como destinatários educadores de infância, alunos e docentes dos ensinos básico e secundário da Região Autónoma da Madeira, encarregados de educação e outros profissionais de saúde e educação.

- A 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura reúne-se, às 11 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira para debater vários assuntos ligados à Educação, Desporto e Cultura da Região.

- A CDU/Madeira organiza, pelas 11h30, no Sítio da Achada (no final do acesso, junto às piscinas), uma iniciativa política sobre o que falta fazer na freguesia do Curral das Freiras 10 anos passados da intempérie do 20 de Fevereiro de 2010.

- Pelas 11h30, nas instalações do Serviço Regional de Protecção Civil, será assinado um protocolo entre a Secretaria Regional de Saúde e de Protecção Civil e a empresa ‘C. Santos VP Madeira’. Esta será a primeira empresa do ramo automóvel, na Madeira, a celebrar o presente protocolo com o compromisso de sensibilizar os seus clientes para a importância da fixação das fichas de segurança no seu automóvel.

- O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, participa, a partir das 11h30, no auditório da reitoria da Universidade da Madeira – Colégio dos Jesuítas, num painel que se irá debruçar sobre a ‘Análise económica e política’.

Integrado numa conferência sobre o ‘Orçamento de Estado 2020 – Madeira’, esta é uma iniciativa promovida pela PricewaterhouseCoopers (PwC) em parceria com a Universidade da Madeira e a Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM).

- O aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político serão debatidos na Assembleia Regional, às 14h15, através da Comissão Eventual.

- A ACIF-CCIM acolhe, pelas 15 horas, a sessão de tomada de posse da Mesa da Secção de Hotelaria da ACIF-CCIM.

-A partir das 15 horas, nos Paços do Concelho, acontece um debate específico da Assembleia Municipal do Funchal, subordinado ao tema ‘Deveres de preservação e defesa da Zona Velha da cidade do Funchal’.

- Pelas 17 horas, no auditório do INIAV, realiza-se a sessão solene de Distinção de Membros Honorários da Ordem dos Biólogos.

- O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, realizará várias sessões de esclarecimento, em todos os concelhos da Região, onde serão apresentadas as principais medidas previstas no Orçamento Regional para 2020.

A primeira destas sessões, inseridas no âmbito da iniciativa ‘Orçamento com Proximidade’, realiza-se já amanhã, dia 12 de Fevereiro, pelas 18h30, no concelho de Santa Cruz, no Hotel Vila Galé.

- A Diocese do Funchal realiza um encontro de oração e reflexão sobre a vida humana. A concentração está marcada para as 19h30 na Igreja do Colégio, no Funchal. Trata-se de um momento para abordar o Dia Mundial do Doente, assinalado a 12 de Fevereiro.