Tolentino Mendonça recebeu comitiva madeirense no Vaticano

Tolentino Mendonça recebeu no Vaticano, hoje, a comitiva madeirense que se deslocou a Roma para assistir à cerimónia de elevação do madeirense a cardeal.

As fotografias do encontro foram partilhadas nas redes sociais da Diocese do Funchal, ilustrando o cumprimento entre D. Nuno Brás, bispo do Funchal e Tolentino Mendonça. Ilse Berardo, pastora da Igreja Luterana da Madeira também está nas fotografias.

Tolentino Mendonça, com 53 anos, será elevado a cardeal este sábado.