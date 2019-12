Tolentino Mendonça não quer ser excepção

O DIÁRIO revela a declaração que o Cardeal Tolentino Mendonça deixou ontem no Livro de Honra da Assembleia Legislativa da Madeira, que resume o discurso que fez aquando da atribuição da medalha de mérito na ALM:

“Sinto-me muito pequeno perante o significado desta condecoração que recebo com a humilde consciência de que tantos outros dos nossos concidadãos provavelmente a mereciam mais do que eu, pelos seus feitos e pela sua dedicação à nossa terra. De facto, não esqueço que o verdadeiro heroísmo não está, na maior parte das vezes, nos brilhantes pontos de chegada, mas sim nos pontos de partida de cada história. Tenho uma grande admiração pelo heroísmo anónimo: o heroísmo das vidas simples; das vidas amarradas a sofrimentos incalculáveis e que mesmo assim não desistem; o heroísmo dos que dedicam a sua existência a cuidar dos outros; dos que, não podendo mudar o mundo, não deixam, porém, de fazer a sua parte. Além disso, nesta hora, não posso esquecer que cada um de nós é uma obra dos outros e é fruto de uma longa e polifónica genealogia. Lembro-me, por exemplo, de estar num miradouro do Ribeiro Frio a olhar a incrível paisagem que dali se avista ou estar debruçado no cais de Machico a olhar o mar e dar comigo a pensar na secular cadeia de olhares de que, naquele momento, eu era herdeiro. Uma das coisas que peço a Deus é que me ajude a estar à altura daquilo que recebi e que recebo, que sinto que é sempre superior àquilo que dou. É nessa medida que, quando penso na Madeira que amo tanto, sei que a dívida de gratidão está sobretudo do meu lado. E esta condecoração só reforça esta evidência.

É uma grande honra estar na Casa da Democracia, diante dos representantes de todos os cidadãos. Gostaria de aproveitar a oportunidade, que generosamente me concedem, para pedir que se acarinhe e priorize a causa de educação. Que seja assumido como um desígnio comum tudo o que se puder fazer para qualificar o ensino, reforçando as potencialidades das nossas escolas e fortalecendo as instituições de cultura e o seu papel. Que as novas gerações aqui nascidas possam estar competentemente preparadas para responder aos exigentes desafios da época em que vão viver. Quando olho para a minha história pessoal sei que não seria a mesma pessoa sem os professores que tive, sem as oportunidades formativas, sem os livros que li, sem as experiências de estudo no estrangeiro, sem a cultura que em mim se sedimentou no tempo. A sociedade precisa que percursos como o meu, traduzidos nos mais diversos âmbitos, não seja uma excepção, mas um possível que se concretiza muitas vezes.

Obrigado de coração”.