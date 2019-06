“Todo o sector público do Porto Santo terá no futuro veículos eléctricos”

O presidente do Governo Regional vincou esta tarde, na inauguração de stand de automóveis Byrd, nas Madalenas, que a Madeira “é das regiões mais evoluídas do mundo em termos ambientais”.

“64% do território terrestre tem protecção, e no mar, até às 12 milhas, 70% é zona marinha protegida”, disse, acrescentando: “estamos na vanguarda nas políticas ambientais a nível europeu”.

Considerando que “o crescimento e desenvolvimento económico é perfeitamente compatível com as políticas ambientais”, Miguel Albuquerque valorizou o facto da Região estar a crescer há 70 meses consecutivos e salientou que o “ambiente de confiança é propício que o sector do ramo automóvel continue também a crescer”.

Nesse sentido, fazendo questão de felicitar a primeira empresa de carros eléctricos na Madeira, o líder do Executivo madeirense realçou que “todo o sector público do Porto Santos terá no futuro veículos eléctricos”. “É uma aposta importante, que vem em conformidade com os novos tempos”, explicou.