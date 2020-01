Terceira edição do ‘Roteiro Geração Madeira’ passa pela Ribeira Brava

Sara Cerdas, eurodeputada madeirense, realiza amanhã, 31 de Janeiro, na Ribeira Brava, a terceira edição do Roteiro Geração Madeira, sob o tema ‘Investigação e Tecnologia’.

A eurodeputada socialista pretende recolher no terreno os contributos dos empresários nesta área de actividade e vai visitar as instalações da Altice Labs e do Grupo ACIN, empresas empreendedoras que beneficiaram do apoio de fundos europeus, e que são casos de sucesso através da inovação, contribuindo para dinamizar a economia e criar postos de trabalho na Região.

Recorde-se que o Parlamento Europeu se encontra a debater actualmente o orçamento da União Europeia para 2021 2027, o Quadro financeiro plurianual. Neste orçamento, serão fixados os limites para a despesa no geral e para os diferentes domínios de actividade, no qual se integra o Horizonte Europa, o próximo programa de investigação e inovação da UE.