Tempo quente faz subir temperatura até aos 28,4ºC no Funchal

Só em Porto Santo ainda não se atingiu temperatura condizente com o aviso amarelo emitido pelo IPMA ao final da manhã para o tempo quente nas costas Sul e Norte da Madeira e em Porto Santo.

Devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, as regiões costeiras da Madeira e o Porto Santo estão desde as 11 horas da manhã e até às 21 horas do próximo sábado, dia 27, em ‘alerta’ por causa do tempo quente, que no Funchal já atingiu, ao início da tarde, os 28,4ºC. Este registo, a temperatura máxima mais alta registada até às 14 horas desta quinta-feira, foi o valor apurado na estação meteorológica automática do IPMA instalada no Lido pelas 12h50.

Na costa Sul da Madeira os critérios de emissão do aviso meteorológico para tempo quente varia para valores entre os 27 a 29ºC e por um período com duração igual ou superior a 48 horas.

O Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, também já atingiu temperatura acima dos 27ºC (27,7ºC às 13:40).

Na costa Norte, os três concelhos também já atingiram valores condizentes com o aviso amarelo, que para este sector da ilha situa-se entre os 24 a 26ºC. Eis os registos máximos: 26,6ºC em São Vicente (13:00), 26,2ºC no Porto Moniz, 25,5ºC na Ponta de São Jorge e 25,5ºC em Santana.

Em Porto Santo, também sob aviso amarelo para o tempo quente (26 a 27ºC), a temperatura máxima hoje registada até a última hora situava-se nos 25,1ºC.