Temperatura chega aos 28ºC no Funchal

O dia será quente, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera já emitiu inclusive um aviso amarelo devido à persistência de valores elevados, em vigor até às 21 horas de amanhã, mas não será um dia de céu limpo e deverá ser húmido. Para a Madeira em geral estão previstos períodos de céu muito nublado e inclusive possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e pouco frequentes nas vertentes Norte e nas terras altas e vento fraco a moderado do quadrante Norte. No Funchal o céu também estará em geral com muitas nuvens ao longo do dia e o vento será fraco. Os termómetros vão registar 28ºC no Funchal, 27ºC no Porto Santo.

O Lugar de Baixo, São Vicente e Machico também vão chegar aos 28ºC de máxima; Câmara de Lobos, Caniçal Porto Moniz, Ponta do Pargo e Santa Cruz aos 27ºC. Santana terá a máxima mais baixa, tocando ainda assim os 26ºC.

No mar a temperatura também subiu ligeiramente, está entre os 23/24ºC, com ondas de Noroeste com 1 metro na costa Norte e com ondas inferiores a 1 metro na costa Sul.

A Madeira apresenta hoje um índice de exposição à radiação ultravioleta de 9 e o Porto Santo de 8, o que significa um risco muito elevando.