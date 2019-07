“Temos de acreditar naquilo que fazemos”

“Temos que acreditar naquilo que fazemos por que nós quando acreditamos naquilo que fazemos é meio caminho andado para o sucesso”. A ‘receita’ é do presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, durante a intervenção na sessão de encerramento do V Encontro Municipal de Juventude, quase a chegar ao fim no auditório do Mudas, na Calheta, sob o lema ‘Acredita no teu projecto’.

“Não tenham medo de falhar se falhar uma, duas ou três vezes”, exortou. “Isso acontece a qualquer um de nós. É preciso é persistir, é preciso fazer aquilo que se gosta – quando é possível – mas a verdade é que quando nós acreditamos naquilo que fazemos com certeza o resultado é muito muito bom”, reafirmou.

Perante uma plateia com cerca de duas centenas de jovens, o autarca calhetense lembrou que todos erram. “Nós não somos prefeitos. Nós também erramos no dia-a-dia”, admitiu. Assumiu também a incapacidade de poder resolver todos os problemas.

“Não temos uma varinha mágica para resolver todos os problemas, mas temos a vontade e acreditamos que é possível vos ajudar”, concretizou.