A taxa turística já deu 1,7 milhões a Santa Cruz. É este o assunto que faz manchete na edição impressa desta quinta-feira do DIÁRIO de Notícias da Madeira. Contamos-lhe que o valor arrecadado nos quatro anos da ecotaxa foi crescente até ao ano passado, sendo que o ligeiro recuo ficou a dever-se à estagnação do turismo. E por falar em turismo saiba que o Grupo Savoy muda director de operações.

A foto grande da capa ilustra a devastação causada pelos incêndios na Ponta do Pargo: “Fogo destrói 3% do concelho da Calheta” - Incêndio na Ponta do Pargo consumiu 700 hectares em três dias.

No topo da capa poderá ler que o novo modelo de mobilidade entra em vigor este ano, isto porque o PSD-M viu aprovada proposta de alteração orçamental.

Ao lado, uma chamada de capa para a entrevista ao DIÁRIO concedida pelo infecciologista Jaime Nina a propósito do diagnóstico sobre a propagação do coronavírus: “Risco para a Madeira é menor, mas não nulo”.

Finalmente, olhamos para a área do emprego para verificar que 7% da população activa está desempregada.

