Taxa de juro no crédito à habitação e a prestação média aumentaram em Abril na Madeira

Segundo os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), e agora revelados pela Direcção Regional de Estatística, a taxa de juro implícita no crédito à habitação, na Região Autónoma da Madeira (RAM), manteve a trajectória de subida iniciada em Dezembro de 2018, fixando-se em 1,027% em Abril de 2019, registando assim um acréscimo de 0,012 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior (1,015%). De referir que em Abril de 2018, a taxa era de 0,974%.

O valor médio da prestação vencida para o conjunto dos contratos de crédito à habitação aumentou para 272 euros, tendo os juros se fixado nos 50 euros (mais 1€ que no mês anterior) e a amortização nos 222 euros (o mesmo valor de março de 2019).

O montante do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação aumentou para 58 127 euros (58 123 euros em Março de 2019), sendo que há um ano era de 58 670 euros.

A nível nacional, e no conjunto dos contratos de crédito à habitação, a taxa de juro implícita situou-se em 1,073%, mais 0,007 p.p. que no mês anterior. A prestação média vencida para a globalidade dos contratos manteve-se nos 245 euros (o mesmo valor que no mês anterior), tendo o valor do capital médio em dívida aumentado para os 52 686 euros (52 609 euros no mês precedente).