TAP cancela voos para a Madeira por razões operacionais

A Companhia Aérea Portuguesa TAP cancelou esta tarde o voo entre Lisboa e a Madeira, com chegada prevista para as 17h50, por razões operacionais da própria companhia.

O cancelamento do TP 1687 acabou por deixar os passageiros com destino à Região no Aeroporto de Lisboa, cancelando também o voo (TP 1686) que deveria sair do Funchal às 18h35.

De resto, todas as operações decorrem com normalidade.