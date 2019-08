Susana Prada visita obras de beneficiação dos caminhos florestais no Galeão

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais visitará amanhã, 6 de Agosto, às 12 horas, a beneficiação de caminhos florestais no Galeão, São Roque, no Funchal, no âmbito da aposta feita pelo Governo, que está a beneficiar, este ano, 180 km de caminhos florestais em toda a Região (100 km com recurso a contratação e 80 km com recurso a meios próprios).

Segundo nota do gabinete de Susana Prada, à semelhança do Caminho Florestal da Barreira em Santo. António (5,8km), na Freguesia de São Roque estão a ser intervencionados os 2.200 metros do Caminho Florestal do Galeão. Um caminho que já foi intervencionado o ano passado, tendo ocorrido o arranque de vegetação invasora.

Este ano, o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) está a fazer a sua manutenção, através da regularização do piso e do sistema de drenagem e do arranque da vegetação invasora que está a regenerar.

Com esta intervenção, o Governo Regional pretende “garantir mais segurança à população através de melhores acessos a viaturas para vigilância e para combate a incêndios na Zona do Galeão e Montado da Esperança, além da remoção de vegetação invasora, criando uma faixa corta-fogo no interior da mancha florestal e facilitando ainda acesso da população local aos espaços florestais em áreas periurbanas e à zona do Montado da Esperança”, refere a mesma nota.