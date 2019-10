Susana Prada “não se coíbe de dar uma mãozinha ao seu partido em vésperas de eleições”

Através de um comunicado de imprensa, a Câmara Municipal de Santa Cruz esclarece alguns pontos relativos às declarações de Susana Prada, secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, sobre perdas de água e suas culpas, uma vez que mesmo em gestão, a governante “não se coíbe de dar uma mãozinha ao seu partido em vésperas de eleições”.

“É falso que os municípios não aderentes à ARM estejam de braços cruzados relativamente ao combate às perdas de água. Só no que a Santa Cruz diz respeito, foi apresentada esta semana a primeira fase de um investimento de recuperação da rede (zona piloto de Gaula) orçada em mais de 850 mil euros, num investimento total de um milhão de euros”, começa por dizer.

Acrescenta ainda que é também “falso que os municípios não aderentes tenham descurado a candidatura a fundos do POSEUR, pois a verdade é que as candidaturas a tais apoios foram cozinhadas de forma a privilegiar a ARM, o que quer dizer que essas mesmas candidaturas não decorrem nem da competência da ARM, nem da incompetência dos municípios não aderentes, mas sim dos truques e jogadas do Governo Regional”.

“Lamenta-se, por isso, que a senhora secretária em gestão continue a sua senda política, desvalorizando todos os dados que deveriam ser colocados em cima da mesa para fins de campanha eleitoral”, continua.

Diz ainda o mesmo comunicado que “existem municípios aderentes à ARM com perdas muito superiores a Santa Cruz, nomeadamente Machico e Santa, facto que a senhora secretário omite de forma deliberada”.

O mesmo comunicado diz ainda que importa esclarecer este assunto, uma vez que este é “recorrente e surge sempre próximo de actos eleitorais”, “vem sempre embrulhado no interesse público, mas não disfarça os interesses políticos que lhe estão associados” e é “sempre apresentado em tom de meias-verdades”.