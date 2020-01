Susana Prada afirma que GR vai continuar a apoiar IPSS

O Governo Regional assegura que vai continuar a apoiar as Instituições Particulares de Solidariedade Social, “pelo contributo e importância que têm na sociedade”.

A garantia foi dada pela secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, no 6.º aniversário do Lar do Porto da Cruz. A governante recordou que foram atribuídos a estas instituições mais de mais de 24 milhões de euros, em 2019, de forma a “desenvolverem as suas actividades junto das pessoas mais vulneráveis, proporcionando um estilo de vida activo e de qualidade”.

O Lar de Idosos do Porto da Cruz é composto por dois edifícios, um em estrutura residencial com 30 camas e outro destinado às altas clínicas dos vários serviços de saúde, com 16 camas.

O Centro de Dia é frequentado por 20 idosos.