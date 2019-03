Susana Prada aborda amanhã no Porto Santo o impacto das Alterações Climáticas

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais desloca-se amanhã, 15 de março, ao Porto Santo para uma palestra sobre as Alterações Climáticas – Impactos nos Territórios Insulares.

O encontro com os alunos do 3.º Ciclo e Secundário da Escola Básica e Secundária Francisco Freitas Branco, está marcado para as 10h15, no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo.

Após um enquadramento geral sobre o tema, Susana Prada rá apresentar algumas medidas de adaptação e mitigação às alterações climáticas na RAM, destacando maioritariamente as medidas para a ilha do Porto Santo.

Além da palestra, a governante pretende visitar as obras de remodelação de redes de abastecimento e de drenagem do Porto Santo, da responsabilidade da Águas e Resíduos da Madeira (ARM), com vista à melhoria da prestação dos serviços de abastecimento de água potável e de drenagem de águas residuais, através da reabilitação e ou ampliação dos sistemas urbanos de distribuição de água, incluindo o controlo e redução de perdas, nas zonas a serem intervencionadas.