Sofia Santos, eleita pelo PS para a Câmara do Porto Santo, diz que não se identifica com o partido

Sofia Santos, a vereadora eleita pelo PS, defendeu que o executivo tem conseguido resolver os assuntos mais importantes, acrescentando que o que a move na política é melhorar a ilha dourada.

Sofia Santos diz estar disponível e depois de ser convidada a ser vereadora vai actuar nas áreas do turismo. Acrescenta que não se identifica com algumas atitudes do PS e desta forma vai desvincular-se do partido e passar a independente. Sofia Santos agradeceu à Câmara Municipal do Porto Santo pelo convite feito e afirmou que não vai votar os pontos 2 e 3 da ordem de trabalhos.

Por outro lado, Filipe Oliveira, diz estar arrependido pela escolha de Sofia Santos pelas listas do PS, já que “ é uma vira casacas e deu uma facada nas costas no PS”.