Sobem para sete os voos divergidos e para quatro os voos cancelados

São já sete os voos divergidos esta segunda-feira do Aeroporto Internacional da Madeira, com o regresso a Lisboa do voo da TAP (TP 1689) que fazia a primeira ligação doméstica prevista para esta tarde. Depois de duas tentativas de aproximação falhadas, a última das quais com a aeronave a borregar já praticamente sobre a pista, o A321 acabou por ganhar altitude e regressar ao Aeroporto Humberto Delgado, tal como havia feito o último voo da manhã operado pela mesma companhia.

Além destes voos divergidos, sendo expectável que pelo menos alguns venham a ser dados como cancelados, estão já confirmados quatro voos cancelados, entre chegadas e partidas, todos ainda com as aeronaves em terra. Em causa as duas ligações matinais inter-ilhas operada pela Binter e os voos desta tarde da easyJet proveniente de Londres.

A intensidade do vento tem entretanto vindo a baixar junto ao aeroporto, permitindo várias aterragens. Até às 14:35 o movimento aéreo registada 12 chegadas, nove das quais já esta tarde. Na última hora a rajada máxima foi de 60 km/h junto à pista, onde hoje o vento instantâneo já soprou acima dos 100 km/h.