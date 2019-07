SITAM entrega pedido de reunião ao Director Regional do Trabalho

A Direcção do SITAM irá entregar amanhã, dia 10 de Julho, pelas 16 horas, um pedido de reunião ao Director Regional do Trabalho, com a finalidade de abordar os temas constantes da carta e, ainda a autorização já feita pela DRT, num passado não muito distante, à empresa ‘Pingo Doce’ quando disponha de parecer favorável do SITAM e que “nem se dignou comunicar ao SITAM a sua decisão”. Ou seja, “a decisão que tomou de permitir o prolongamento da jornada de trabalho até à 01 da madrugada, acarretando “grande transtorno para a vida familiar dos trabalhadores e da própria saúde dos mesmos”.