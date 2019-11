Sindicato dos Professores da Madeira debate o Processo de Avaliação Docente

A Direcção do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) realiza amanhã, dia 13 de Novembro, pelas 18 horas, um plenário sindical na sua sede, à calçada da Cabouqueira, aberto a todos os docentes.

O principal ponto da ordem de trabalhos prende-se com o Processo de Avaliação Docente e os seus Constrangimentos. Serão também analisadas outras questões, nomeadamente as medidas relativas à educação constantes do programa do Governo, apresentado ontem na Assembleia Legislativa Regional, e o debate que se seguiu.