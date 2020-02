A Direcção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas assinala no próximo dia 13 de fevereiro, o Dia Mundial da Rádio. A data será comemorada com uma tertúlia sobre a Rádio na Madeira, propondo uma reflexão informal sobre os desafios presentes e futuros deste meio de comunicação social.

A sessão está marcada para as 19 horas, na sede do sindicato, no Largo do Corpo Santo, no Funchal.