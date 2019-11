Sessão de esclarecimento da DGArtes é esta manhã

A sessão de esclarecimento sobre o concurso de apoio ‘Connecting Dots – Mobilidade Artística e Desenvolvimento de Públicos’ promovida pela Direcção-Geral das Artes (DGArtes) realiza-se hoje e não amanhã, como por erro foi referido na edição impressa desta sexta-feira. A sessão começa às 10h e decorre até às 12h30, no Auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico Alberto Vieira.

O programa começa com as boas vindas a cargo do secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus. Continua depois com a apresentação do Mecanismo EEA Grants em Portugal e do Programa Cultura, com os técnicos da DGArtes Marcelo Gouveia e Cristina Latoeira.

Pelas 10h30 é apresentado o concurso de financiamento internacional Connecting Dots – Mobilidade Artística e Desenvolvimento de Públicos, onde serão abordadas as especificações sobre o Aviso de Concurso; a formalização e submissão da candidatura; a constituição e reforço de parcerias com entidades da Islândia, Liechtenstein e Noruega.

O encontro termina com uma sessão de perguntas e respostas.

Este concurso de financiamento às artes tem a particularidade de obrigar a parcerias entre entidades artísticas portuguesas, municípios portugueses e entidades culturais da Islândia, Liechtenstein e Noruega, que financiam o projecto. O objectivo é “financiar projectos de programação artística multidisciplinar que contribuam para o reforço da oferta artística, do acesso e da participação nas artes nos territórios de baixa densidade de Portugal continental e nas Regiões Autónomas”.

A participação é livre.