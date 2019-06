SESARAM promove VI Reunião de Neonatologia

A Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos do SESARAM, coordenada pelo médico pediatra Henrique Leitão, promove a VI Reunião de Neonatologia, nos dias 21 e 22, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Sob o tema ‘Da Controvérsia À Prática: O Que Eu Faço’, o primeiro dia desta iniciativa será mais específico para os cuidados intensivos neonatais, com a abordagem dos seguintes assuntos: Respiratório (Actualização em suporte respiratório; Terapêutica com surfactante; Prevenir a “nova” DBP; Fisiopatologia do choque no primeiro dia do RNEBP: definições e diagnóstico), Compromisso Hemodinâmico no Primeiro Dia do RNEBP (Ecocardiografia funcional: passo-a-passo para uma aplicação real; Aspectos Terapêuticos: que algoritmo?).

Para o dia 22 (sábado), o programa reserva temas transversais a toda a área pediátrica, com a presença de profissionais afectos às várias áreas da pediatria. Serão abordados os seguintes assuntos ‘Nutrição Parentérica total em Neonatologia’, ‘Leites de Fórmula - como e quando prescrever’ e ‘Vacinas: Velhas doenças, novas vacinas’.

Esta iniciativa, coordenada pelo médico pediatra José Luís Nunes, reúne especialistas de reconhecido mérito nacional e internacional, dos Hospitais de Lisboa, Porto, Coimbra, Madeira e Madrid. Será um espaço de partilha de conhecimentos e experiências, que contempla a apresentação e discussão de casos clínicos.

A cerimónia de abertura está agendada para amanhã, pelas 9h30, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, com a presença do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.