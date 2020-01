SESARAM promove sessões sobre coronavírus no Sábado e no Domingo

Na sequência da activação do Plano de Contingência para o novo Coronavírus (2019-nCov) na RAM, o Serviço de Saúde informa através de comunicado que promoveu várias sessões de formação destinadas aos profissionais do SESARAM nos dias 30 e 31 de Janeiro, as quais envolveram mais de 100 profissionais.

Nos dias 1 e 2 de Fevereiro (Sábado e Domingo), haverá quatro sessões, às 10h:30 e às 11h:00, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Além dos profissionais de saúde do SESARAM, as sessões também são dirigidas aos do sector privado.