SESARAM promove 18.ª edição do curso de primeiros socorros

O SESARAM iniciou esta segunda-feira, 5 de Agosto, a 18.ª edição do curso de primeiros socorros, organizada pela Direcção do Internato Médico do Serviço de Saúde da RAM, destinada a jovens entre os 16 e os 25 anos.

Esta iniciativa formativa conta com a colaboração directa dos Serviços de Urgência, de Medicina Interna, de Ortopedia, de Pediatria e de Cirurgia Geral do SESARAM.

De acordo com nota enviada pelo gabinete de comunicação do SESARAM, ao longo desta semana, os jovens formandos vão adquirir competências básicas de primeiros socorros que podem fazer toda a diferença e salvar vidas, nomeadamente “como abordar a vítima em segurança e saber quando pedir ajuda, como realizar manobras de Suporte Básico de Vida (SBV), como actuar perante uma intoxicação ou perante uma suspeita de AVC, e/ou enfarte do miocárdio, entre tantas outras situações de emergência que irão ser treinadas”.

Na abertura estiveram presentes o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, a presidente do SESARAM, Maria Tomásia Alves, a directora clínica, Regina Rodrigues e a directora do internato médico do SESARAM, Ana Paula Reis.

À semelhança do ano anterior, serão organizados três cursos. O primeiro realiza-se de 5 a 9 de Agosto, o segundo de 26 a 30 de Agosto e o terceiro de 2 a 6 de Setembro, no Centro de Formação do SESARAM, localizado no Núcleo de Apoio ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Esta 18.ª edição irá abranger cerca de 90 participantes.