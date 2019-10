Sensibilização dos profissionais do sector da pesca para o combate ao lixo marinho

O combate à poluição marinha tem sido uma das prioridades do Governo Regional. “Fizemos investimentos na melhoria das redes de esgotos e construímos a ETAR de Câmara de Lobos”, sublinhou a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, durante uma acção de sensibilização contra o lixo marinho, destinada a pescadores de Câmara de Lobos.

Susana Prada lembrou que “não menos importante foram as acções de sensibilização da população, uma vez que este é um objectivo que só se alcança com a ajuda de todos. E os resultados estão à vista: em 4 anos obtivemos uma melhoria substancial com o aumento do número de Bandeiras Azuis de 11 para 23 e águas balneares de excelente qualidade de 24 para 40”.

A acção de sensibilização contra o lixo marinho foi desenvolvida junto dos pescadores. “Vamos entregar-lhes sacos de lixo amarelos e verdes para separarem correctamente o lixo a bordo e o tragam para terra, depositando-o no Ecoponto onde será reciclado”, disse a governante, acrescentando que se tem “verificado que a grande maioria do lixo marinho encontrado no arquipélago da Madeira tem a sua origem em embarcações não só de pesca, mas também da marinha mercante, pelo que a acção tem o objectivo de sensibilizar os profissionais do sector da pesca para a importância das boas práticas, de modo a melhorar a gestão de resíduos a bordo das embarcações.

Durante a iniciativa, inserida no âmbito da Estratégia MaRam – Poluição Zero, foram entregues sacos de lixo, t-shirts MaRam, cinzeiros portáteis e bonés.

Recorde-se que a Estratégia MaRam, aprovada através de Resolução do Governo em 2015, pretende constituir um instrumento integrado de controlo e mitigação da poluição das águas costeiras e assenta em duas vertentes: sensibilização e educação ambiental e identificação dos focos de poluição, para sua resolução.