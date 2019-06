Semana Regional das Artes’2019 encerrou com o espectáculo ‘Jukebox - o som da Saudade’

Chegou esta noite ao fim a Semana Regional das Artes’2019, com o espectáculo de encerramento que teve lugar no Jardim Municipal, repleto de público, que cantou e recordou músicas do passado, intitulado ‘Jukebox - o som da saudade’

A Semana Regional das Artes (SRA) é uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação (SRE), operacionalizada pela Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), da Direcção Regional de Educação, e está inserida no Festival do Atlântico – uma parceria com a Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

Veja o vídeo da parte inicial do espectáculo que prendeu a atenção de pequenos e graúdos.